"Очередная попытка заблокировать борьбу с коррупцией". НАБУ отреагировало на решение КСУ

В бюро попросили парламент не посягать на их независимость и доработать закон с учетом этого

В Национальном антикоррупционном бюро призвали Верховную Раду при доработке закона о НАБУ сохранить "институциональную независимость" их бюро, а само решение Конституционного суда о незаконности НАБУ назвали попыткой помешать борьбе с коррупцией. Об этом говорится в заявлении бюро.

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"Решение КСУ, которым отдельные положение закона о НАБУ были признаны недействительными, является очередной попыткой заблокировать борьбу с политической коррупцией и очищения судебной ветви власти в государстве", — отметили в ведомстве.

По словам НАБУ, это решение стало уже третьей попыткой. До этого:

- 6 июня 2019 года КСУ лишил бюро права оспаривать сделки госпредприятий — фигурантов уголовных расследований;.

- 26 февраля того же года Конституционный суд отменил статью о незаконном обогащении.

Согласно решению КСУ от 16 сентября, в закон о НАБУ необходимо в течение трех месяцев внести изменения — они должны урегулировать те аспекты работы бюро, которые сейчас "не соответствуют Конституции".

В связи с этим, в Национальном антикоррупционном бюро призвали парламентариев "сохранить институциональную независимость бюро как залог эффективной борьбы с топ-коррупцией".

16 сентября КСУ признал отдельные нормы закона о НАБУ неконституционными.

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Дарья Мостовая

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