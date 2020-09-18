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"Очередная попытка заблокировать борьбу с коррупцией". НАБУ отреагировало на решение КСУ

18.09.2020, 11:04
Фото: пресс-служба НАБУ

В бюро попросили парламент не посягать на их независимость и доработать закон с учетом этого

В Национальном антикоррупционном бюро призвали Верховную Раду при доработке закона о НАБУ сохранить "институциональную независимость" их бюро, а само решение Конституционного суда о незаконности НАБУ назвали попыткой помешать борьбе с коррупцией. Об этом говорится в заявлении бюро.

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"Решение КСУ, которым отдельные положение закона о НАБУ были признаны недействительными, является очередной попыткой заблокировать борьбу с политической коррупцией и очищения судебной ветви власти в государстве", — отметили в ведомстве.

По словам НАБУ, это решение стало уже третьей попыткой. До этого:

- 6 июня 2019 года КСУ лишил бюро права оспаривать сделки госпредприятий фигурантов уголовных расследований;.

- 26 февраля того же года Конституционный суд отменил статью о незаконном обогащении.

Согласно решению КСУ от 16 сентября, в закон о НАБУ необходимо в течение трех месяцев внести изменения они должны урегулировать те аспекты работы бюро, которые сейчас "не соответствуют Конституции".

В связи с этим, в Национальном антикоррупционном бюро призвали парламентариев "сохранить институциональную независимость бюро как залог эффективной борьбы  с топ-коррупцией".

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Дарья Мостовая
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