КСУ взялся за Антикорсуд. Депутаты ОПЗЖ хотят признать этот суд незаконным
В конце июля с представлением о неконституционности закона о ВАКС в Конституционный суд обратились 49 депутатов
Конституционный суд открыл производство по представлению народных депутатов по поводу конституционности закона о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС), сообщила в telegram постоянная представительница Верховной Рады в КСУ, народный депутат Слуги народа Ольга Совгиря.
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Какие аргументы привели автора представления:
1. ВАКС является судом, создание которых по Конституции не допускается.
2. Апелляционная палата ВАКС — отдельный квазисудебный орган по антиконституционными полномочиями. Он лишает человека права на апелляционное обжалование решения.
3. Участие международных экспертов в формировании судейского корпуса ВАКС можно расценить как внешнее влияние и посягательство на суверенитет в управлении государственными делами.
А вот каковы аргументы о конституционности закона:
1. ВАКС — не особый, а постоянно действующий высший специализированный суд, возможность создания которого предусмотрена Конституцией. Он входит в единую судебную систему Украины, придерживается законных процедур и выполняет функции суда первой и апелляционной инстанций по уголовным преступлениям.
2. В составе ВАКС была создана Апелляционная палата для рассмотрения дел в апелляционной инстанции, она является автономной в плане организации, персонала и финансов.
3. Норма об участии международных представителей при отборе судей, по мнению Венецианской Комиссии, является одним из ключевых элементов закона о высшем антикорсуде.
Дело будет рассматриваться в порядке устного производства — когда на заседании слушают участников дела, фиксируя их выступления при помощи технических средств и протокола.
Авторы представления просили признать это дело безотлагательным и рассмотреть его в течение месяца.
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