Конституционный суд признал ограничение зарплат чиновников незаконным
28.08.2020, 18:46
Иллюстративное фото: jcomp/freepik.com
С представлением о признании такого ограничения неконституционным в КСУ обратился Верховный Суд
Сегодня Конституционный суд признал, что ограничение заработных плат государственных служащих и судей в период карантина является незаконным. Об этом LIGA.net сообщил источник в КСУ.
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Инициатором обращения стал Верховный Суд Украины, который обратился в КСУ с представлением о признании неконституционным постановления Кабмина о введении карантинных ограничений.
СПРАВКА. Решения Конституционного суда вступают в силу с момента их подписания, а законы и постановления, которые были признаны неконституционными, теряют силу с дня вынесения решения КСУ об их незаконности.
- 29 марта президент заявил, что заработные платы чиновников и судей будут максимально сокращены в период карантина. И уже в апреле члены ЦИК получили более 300 000 грн "урезанных" зарплат.
- В июне в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, в котором шла речь, что такие ограничения по выплатам будут действовать не до конца карантина, а только три месяца с его начала.
- 13 июля Зеленский отложил рассмотрение законопроекта, которым предлагалось убрать ограничения в зарплате чиновников, установленные на период карантина.
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