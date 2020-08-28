Конституционный суд признал ограничение зарплат чиновников незаконным

С представлением о признании такого ограничения неконституционным в КСУ обратился Верховный Суд

Сегодня Конституционный суд признал, что ограничение заработных плат государственных служащих и судей в период карантина является незаконным. Об этом LIGA.net сообщил источник в КСУ.

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Инициатором обращения стал Верховный Суд Украины, который обратился в КСУ с представлением о признании неконституционным постановления Кабмина о введении карантинных ограничений.

СПРАВКА. Решения Конституционного суда вступают в силу с момента их подписания, а законы и постановления, которые были признаны неконституционными, теряют силу с дня вынесения решения КСУ об их незаконности.

Дарья Мостовая , Юрий Смирнов

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