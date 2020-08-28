UA

Конституционный суд признал ограничение зарплат чиновников незаконным

28.08.2020, 18:46
Конституционный суд признал ограничение зарплат чиновников незаконным - Фото
Иллюстративное фото: jcomp/freepik.com

С представлением о признании такого ограничения неконституционным в КСУ обратился Верховный Суд

Сегодня Конституционный суд признал, что ограничение заработных плат государственных служащих и судей в период карантина является незаконным. Об этом LIGA.net сообщил источник в КСУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Инициатором обращения стал Верховный Суд Украины, который обратился в КСУ с представлением о признании неконституционным постановления Кабмина о введении карантинных ограничений.

СПРАВКА. Решения Конституционного суда вступают в силу с момента их подписания, а законы и постановления, которые были признаны неконституционными, теряют силу с дня вынесения решения КСУ об их незаконности.
Дарья Мостовая, Юрий Смирнов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
зарплата судья ксу чиновник ограничение неконституционный

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Культура против Лукашенко. Как директор театра, правозащитник и художник стали политиками

Культура против Лукашенко. Как директор театра, правозащитник и художник стали политиками
 