Ограничения зарплат чиновников пока остаются в силе - Зеленский отложил проект

Максимальная зарплата чиновников и судей по-прежнему не сможет превышать 47 230 грн до конца карантина

Сегодня, 13 июля, на внеочередном заседании Верховной Рады депутаты должны были рассмотреть вопрос об отмене ограничений зарплат чиновников и судей. Но утверждение законопроекта № 3708 было отложено по инициативе президента Владимира Зеленского.

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Таким образом, ограничения по зарплатам судей и чиновников пока продолжают действовать до конца карантина, в то время как если бы указанный законопроект был бы рассмотрен и утвержден, они были бы сняты уже в июле.

Ограничения были установлены 13 апреля, когда большинство депутатов проголосовало за принятие законопроекта № 3279-д. Согласно ему максимальный размер заработных плат чиновников и судей в период с апреля до конца месяца, в котором закончится карантин, не может составлять больше 47 230 грн (десяти минимальных зарплат на 1 января текущего года).

29 марта Зеленский заявил, что зарплаты чиновников и судей будут максимально сокращены.

В апреле члены ЦИК получили более 300 000 грн "урезанных" зарплат.

В июне в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект № 3708, который предусматривал, что ограничения по зарплатам чиновников будут действовать не дольше трех месяцев с начала карантина. Этот вопрос должен был рассматриваться на внеочередном заседании парламента 13 июля.

Дарья Мостовая

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