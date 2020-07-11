Зеленский просит Верховную Раду отменить ограничения зарплат чиновников
Внеочередное заседание Верховной Рады пройдет 13 июля
Верховная Рада на внеочередном заседании 13 июля, которое инициировано президентом Владимиром Зеленским, планирует рассмотреть отмену ограничения зарплат чиновников (47 000, - ред.) на период карантина в связи с эпидемией COVID-19. Об этом говорится в распоряжении Рады №239 от 10 июля, проект закона №3708.
Ограничения касались нардепов, прокуроров, сотрудников Нацбанка, ЦИК и других чиновников.
В повестке дня речь идет о том, что народным депутатам предлагают проголосовать за то, чтобы указанное ограничение действовало не более трех месяцев со дня применения этой нормы.
В случае одобрения Радой, срок действия ограничения должен закончиться.
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