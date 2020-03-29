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Зарплаты чиновников будут сокращены, расходы на оборону сохранятся - Зеленский

Зарплаты чиновников будут сокращены, расходы на оборону сохранятся - Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
29.03.2020, 21:23

Владимир Зеленский анонсировал сокращение зарплат чиновников и судей, сохранение расходов на оборону и, по возможности, финансирования культуры

Зарплаты чиновников, судей, членов наблюдательных советов и руководства государственных предприятий будут максимально сокращены. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам.

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Президент, рассказывая об изменениях в бюджете в связи с борьбой с коронавирусом, заверил, что ни одной гривни не будет сокращено из расходов на армию и оборону страны.

По его словам, будут увеличены выплаты врачам, которые борются с эпидемией, а зарплаты чиновников и судей, а также членов набсоветов и руководства госпредприятий максимально сократят.

Зеленский подчеркнул, что правительство сохранило, насколько это возможно, расходы на образование, спорт и культуру. Он отметил, что сокращения носят временный характер, пока не закончится карантин.

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Денис Юдин
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