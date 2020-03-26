Деятели культуры и депутаты требуют не урезать госфинансирование культуры

Александр Ткаченко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Больше ста деятелей культуры, журналистов, народных депутатов обратились к президенту и правительству с требованием "остановить уничтожение украинской культуры" из-за запланированного, по их словам, кардинального сокращения государственных расходов на эту сферу.

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Первым в списке подписантов значится бывший гендиректор 1+1, депутат от Слуги народа Александр Ткаченко. В списке также - шоумен Юрий Горбунов, актриса Ольга Сумская, актер Остап Ступка, певец Павел Зибров, депутаты Гео Лерос и Никита Потураев. С полным списком вы можете ознакомиться здесь.

В обращении говорится, что "тема кардинального сокращения расходов на культуру Министерством финансов представляет угрозу сокрушительных последствий для государства".

Подписанты отметили, что как граждане Украины поддерживают "целесообразность рациональных ограничений", однако считают, что "сокращение бюджета на развитие креативных индустрий приведет к кризису в сфере культуры". В результате, по их мнению, "достижения последних лет будут сведены на нет".

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"Учитывая всю драматичность прогнозируемого развития событий, мы требуем остановить уничтожение украинской культуры и изменить подходы правительства по финансированию", - говорится в обращении.

О том, что Минфин планирует сократить практически на 7 млрд грн финансирование Министерства культуры, что является почти половиной его бюджета, известно со слов Ткаченко.

26 марта Кабмин предложил парламенту изменения в госбюджет на 2020 год в связи с коронавирусом. Детали законопроекта сообщил депутат от Евросолидарности Алексей Гончаренко.