Шмыгаль сообщил, что Кабмин закончил работу над бюджетом, рассказал о Стабфонде

Денис Шмыгаль (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Кабинет Министров закончил предварительную работу над изменениями в госбюджет на 2020 год. Об этом сообщил в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Он заверил, что "расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование - сохранены".

Шмыгаль добавил, что деньги из Стабилизационного фонда направят на:

- дополнительные выплаты медицинским и другим работникам, которые задействованы в борьбе с коронавирусом

- денежную помощь пенсионерам;

- выплаты украинцам, которые из-за эпидемии и карантина потеряли работу;

- оказание финансовой помощи отечественному бизнесу.

Кабмин пытается перераспределить средства на финансирование первоочередных мероприятий в связи с коронавирусом. Шмыгаль анонсировал создание стабилизационного фонда на 200 млрд грн . Он считает, что этой суммы будет достаточно для прохождения кризиса.

26 марта Шымгаль презентовал главам фракций пересмотренный бюджет. Его главные цифры: проседание расходов на более чем 100 млрд грн, жесткая экономия, в три раза больший дефицит бюджета – 300 млрд грн, а также новшество – крупный стабилизационный фонд для борьбы с коронавирусом. Дефицит должен был вырасти почти до 8%. Этот секвестр не поддержали в Раде.