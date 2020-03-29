Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Шмыгаль сообщил, что Кабмин закончил работу над бюджетом, рассказал о Стабфонде

Шмыгаль сообщил, что Кабмин закончил работу над бюджетом, рассказал о Стабфонде - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
29.03.2020, 12:32

Кабмин сохранит в бюджете расходы на инфраструктуру и культуру. Деньги из Стабфонда пойдут на борьбу с последствиями эпидемии коронавируса

Кабинет Министров закончил предварительную работу над изменениями в госбюджет на 2020 год. Об этом сообщил в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он заверил, что "расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование - сохранены".

Шмыгаль добавил, что деньги из Стабилизационного фонда направят на:

- дополнительные выплаты медицинским и другим работникам, которые задействованы в борьбе с коронавирусом

- денежную помощь пенсионерам;

- выплаты украинцам, которые из-за эпидемии и карантина потеряли работу;

- оказание финансовой помощи отечественному бизнесу.

  • Кабмин пытается перераспределить средства на финансирование первоочередных мероприятий в связи с коронавирусом. Шмыгаль анонсировал создание стабилизационного фонда на 200 млрд грн. Он считает, что этой суммы будет достаточно для прохождения кризиса.

  • 26 марта Шымгаль презентовал главам фракций пересмотренный бюджет. Его главные цифры: проседание расходов на более чем 100 млрд грн, жесткая экономия, в три раза больший дефицит бюджета – 300 млрд грн, а также новшество – крупный стабилизационный фонд для борьбы с коронавирусом. Дефицит должен был вырасти почти до 8%. Этот секвестр не поддержали в Раде.

Марк Сировой
Еще по теме
Напишите нам
бюджет секвестр Денис Шмыгаль стабилизационный фонд
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 