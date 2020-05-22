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Члены ЦИК получили в апреле более 300 000 грн "урезанных" зарплат: документ

Члены ЦИК получили в апреле более 300 000 грн "урезанных" зарплат: документ - Фото
Центризбирком (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
22.05.2020, 10:50

В Центральной избирательной комиссии 15 человек за апрель получили 244-362 000 грн, несмотря на предусмотренные законом ограничения на время карантина

Несмотря на обещания президента Владимира Зеленского, что зарплаты чиновников, судей, членов наблюдательных советов и руководства государственных предприятий будут максимально сокращены в связи с эпидемией коронавируса, 15 из 17 членов ЦИК получили зарплаты в апреле от 244 000 до 362 000 грн. Об этом говорится в официальном ответе секретариата ЦИК на информационный запрос LIGA.net.

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Главе ЦИК Олегу Диденко за апрель начислили 321 815 грн: должностной оклад – 60 057 грн, надбавка за выслугу лет – 14 414 грн, персональная надбавка – 52 130 грн, надбавка за интенсивность труда – 60 057 грн, зарплата за время пребывания в отпуске – 28 512 грн, материальная помощь и оздоровление – 248 322 грн, ограничения зарплаты согласно закону о госбюджете на 2020 год - 141 676 грн.

Заместитель главы ЦИК Сергей Дубовик получил 325 000 грн: должностной оклад – 54 051 грн, надбавка за выслугу лет - 27 026 грн, персональная надбавка – 56 754 грн, надбавка за интенсивность труда – 54 051 грн, зарплата за пребывание в отпуске – 28 592 грн, материальная помощь на оздоровление – 251 374 грн, ограничение зарплаты составило 46 902 грн.

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Данные ЦИК о зарплатах в апреле

Данные ЦИК о зарплатах

Данные ЦИК о зарплатах

Данные ЦИК о зарплатах за апрель

Замглавы ЦИК Виталий Плукарь получил 308 197 грн зарплаты: должностной оклад - 48 646 грн, надбавка за выслугу лет – 16 053 грн, персональная надбавка – 45 290 грн, надбавка за интенсивность – 48 646 грн, зарплата за пребывание в отпуске – 26 568 грн, материальная помощь – 241 145 грн, ограничения по зарплате – 118 153 грн.

Секретарь комиссии Елена Гатауллина - 299 991 грн: должностной оклад – 51 349 грн, надбавка за выслугу лет – 1540 грн, персональная надбавка – 37 022 грн, надбавка за интенсивность – 51 349 грн,  зарплата за пребывание в отпуске – 32 889 грн, материальная помощь на оздоровление – 224 370, ограничения по зарплате – 98 528 грн.

"Премия за апрель 2020 года членам ЦИК не насчитывалась", - отметили в секретариате ЦИК.

В ЦИК предоставили также данные о зарплате за февраль-март 2020 года главы ЦИК, его замов и секретаря.

  • 13 апреля Верховная Рада приняла законопроект №3279-д об изменениях в бюджете в связи с кризисом, вызванным коронавирусной инфекцией. По закону на время карантина ограничивается зарплата чиновников, нардепов, прокуроров, судей, руководства и правления государственных компаний, а также членов наблюдательных советов государственных компаний до размера десяти минимальных заработных плат (47 200 грн).

Читайте также: Кабмин установил новые зарплаты для топ-чиновников - депутат

Арина Толина
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