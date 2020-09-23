Угроза безвизу. ЕС предостерег – очень внимательно следим за ситуацией с НАБУ и САП

По словам посла ЕС, есть перечень условий для безвиза, который "не только о пересечении границ, а и о доверии". Туда входит четкая работа институций

Безвизовый режим Украины с ЕС и международная поддержка зависят в том числе от того, насколько прозрачно будет работать конкурсная комиссия по отбору главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры и ситуации с Национальным антикоррупционным бюро. Пока ничего непоправимого не случилось, сказал РБК-Украина посол ЕС Матти Маасикас.

На днях Рада утвердила членов конкурсной комиссии по отбору главы САП по своей квоте вопреки предостережениям Запада насчет критериев их отбора.

"Мы будем наблюдать, как эта комиссия соберется, установит процедурные правила, будет ли ее деятельность прозрачной и будут ли кандидаты отобраны в соответствии с их заслугами. Это ключевой вопрос", – подчеркнул он.

Дипломат заявил, что Брюссель обеспокоен и решением Конституционного суда о неконституционности указа о назначении директора НАБУ. Западу нужна "правовая ясность, которая должна быть восстановлена очень быстро, как можно скорее".

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"Это то, за чем ЕС и партнеры наблюдают очень-очень внимательно. Процесс визовой либерализации оценивается каждый год, и мы за этим будем следить очень внимательно", – предостерег посол.

Интервьюер уточнил: "Пока в этих вопросах не сделано ничего необратимого?", на что получил ответ "Да".

Евгений Пилипенко

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