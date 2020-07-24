МИД ожидает смягчения визовых процедур для украинцев от трех стран

И.о. директора департамента консульской службы МИД встретился с послами Австралии, Кувейта и Саудовской Аравии

В МИД ожидают смягчения визовых процедур для украинцев от Австралии, Кувейта и Саудовской Аравии в ответ на введение Украиной с 1 августа для граждан этих стран безвизового режима. Об этом сообщается на сайте МИД.

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"Украина делает шаг навстречу партнерам - граждане Австралии, Кувейта и Саудовской Аравии, а также ряда других государств смогут путешествовать в Украину без виз", - отмечается в сообщении.

В свою очередь, отметили в МИД, украинская сторона ожидает, что этот шаг станет основой для дальнейшей либерализации визовых процедур для граждан Украины.

Об этом шла речь во время встреч и.о. директора департамента консульской службы МИД Романа Недильского с послами Австралии Мелиссой О'Рурк, Кувейта Рашедом Хаммад Аль-Адвани и Саудовской Аравии Мухаммадом аль-Мусгером.

21 июля президент Владимир Зеленский установил с 1 августа безвизовый режим для граждан Австралии, Новой Зеландии, Бахрейна, Кувейта, Омана, Саудовской Аравии в случае пребывания в Украине не более 90 дней за полгода. Соответствующий указ №289 / 2020 опубликован на сайте главы государства.

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Наталия Медведева

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