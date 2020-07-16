Украина подписала соглашение о безвизе с Гренадой
Соглашение предусматривает взаимный безвизовый туризм на 90 дней в течение 180 дней
Сегодня, 16 июля, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и посол Гренады в Российской Федерации Олег Фирер подписали соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Гренады об отмене визовых требований. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
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Отмечается, что положениями соглашения предусматривается введение безвизовых поездок граждан Украины и Гренады сроком на 90 дней в течение 180 дней для туризма или другой неоплачиваемой деятельности.
Уточняется, что соглашение вступит в силу после завершения сторонами необходимых внутригосударственных процедур.
Как объяснили в МИД, дипломатические отношения между Украиной и Гренадой были установлены 26 сентября 2019 года в рамках 74-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке. В настоящее время в Украине нет аккредитованного посла Гренады, поэтому на подписание соглашения о безвизе правительство Гренады уполномочило посла Олега Фирера.
- 2 апреля вступил в силу безвизовый режим Украины с Эквадором.
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