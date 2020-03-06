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Безвизовый режим с Эквадором вступает в силу 2 апреля - МИД

Безвизовый режим с Эквадором вступает в силу 2 апреля - МИД - Фото
Фото: depositphotos.com
06.03.2020, 18:54

Соглашение о взаимной отмене визовых требований между Украиной и Эквадором вступит в силу 2 апреля

Соглашение между правительствами Украины и Эквадора о взаимной отмене визовых требований вступит в силу 2 апреля. Об этом сообщает в Twitter Министерство иностранных дел.

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Отмечается, что граждане Украины могут находиться на территории Эквадора без виз в течение срока, не превышающего 90 дней, который восстанавливается на другой срок в 90 дней в течение одного года с даты первого въезда в Эквадор.

В МИД отметили, что до вступления в силу соглашения граждане Украины продолжают пользоваться правом безвизовых поездок в Эквадор сроком до 90 дней с туристической целью на основании предыдущего одностороннего решения эквадорской стороны.

  • 26 сентября во время 74-й Генассамблеи ООН в Нью-Йорке главы МИД Украины и Эквадора подписали документы о визовой либерализации.

Читайте также: Украина получила безвиз с экзотической страной-офшором

Медведева Наталия
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эквадор безвизовый режим
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