Безвизовый режим с Эквадором вступает в силу 2 апреля - МИД

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Соглашение между правительствами Украины и Эквадора о взаимной отмене визовых требований вступит в силу 2 апреля. Об этом сообщает в Twitter Министерство иностранных дел.

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Отмечается, что граждане Украины могут находиться на территории Эквадора без виз в течение срока, не превышающего 90 дней, который восстанавливается на другой срок в 90 дней в течение одного года с даты первого въезда в Эквадор.

В МИД отметили, что до вступления в силу соглашения граждане Украины продолжают пользоваться правом безвизовых поездок в Эквадор сроком до 90 дней с туристической целью на основании предыдущего одностороннего решения эквадорской стороны.

26 сентября во время 74-й Генассамблеи ООН в Нью-Йорке главы МИД Украины и Эквадора подписали документы о визовой либерализации.

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