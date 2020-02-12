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Украина получила безвиз с экзотической страной-офшором

Украина получила безвиз с экзотической страной-офшором - Фото
Маршалловы острова (фото - depositphotos.сom)
12.02.2020, 14:00

Правительство утвердило соглашение о безвизе с Маршалловыми Островами - оно начнет действовать после прохождения внутрегосударственных процедур

Кабинет министров утвердил соглашение с Республикой Маршалловы острова о безвизовом режиме. Об этом сообщил на своем Telegram-канале премьер-министр Алексей Гончарук.

Украинцы и граждане Маршалловых островов смогут путешествовать по территориям государств без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.

СПРАВКА. Маршалловы острова – государство-архипелаг в Тихом океане, ассоциированное с США. Население - 55 000 человек. Благодаря низким налогам является популярной офшорной зоной.

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Маршалловы острова безвиз офшор
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