Как ездить в ЕС с 2021 года: короткое видео о новых правилах

Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции опубликовал короткий ролик, в котором наглядно показано, как с 2021 года изменятся правила безвизового режима с Евросоюзом и что нужно, чтобы без проблем туда ездить.

Со следующего года для всех стран, которые имеют безвиз с ЕС, начнет работу система ETIAS. Она позволит уменьшить количество отказов во въезде в ЕС непосредственно при пересечении границы.

Перед поездкой нужно будет зарегистрировать загранпаспорт в этой электронной системе, даже с мобильного телефона - планируется внедрение приложения для Android и iOS.

Для этого нужно ввести:

- имя и фамилию;

- гражданство;

- дату и место рождения;

- номер и срок действия паспорта;

- контактную информацию;

- наличие образования и работы;

- первую страну ЕС, куда планируете поехать.

Разрешение на безвизовые поездки будет выдаваться в течение 96 часов отдельно на каждый паспорт сроком на три года. В некоторых случаях могут понадобиться дополнительные документы, которые нужно будет отправить по электронной почте (рассмотрение заявки тогда может затянуться).

Такая услуга будет стоить €7, но для детей до 18 лет и взрослых старше 70 лет она будет бесплатной.