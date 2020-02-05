Как ездить в ЕС с 2021 года: короткое видео о новых правилах

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Что надо знать о Европейской информсистеме авторизации путешествий (ETIAS) и как ей пользоваться, чтобы с 2021 года продолжить путешествовать без виз

Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции опубликовал короткий ролик, в котором наглядно показано, как с 2021 года изменятся правила безвизового режима с Евросоюзом и что нужно, чтобы без проблем туда ездить.

Со следующего года для всех стран, которые имеют безвиз с ЕС, начнет работу система ETIAS. Она позволит уменьшить количество отказов во въезде в ЕС непосредственно при пересечении границы.

    Перед поездкой нужно будет зарегистрировать загранпаспорт в этой электронной системе, даже с мобильного телефона - планируется внедрение приложения для Android и iOS.

    Для этого нужно ввести:

    - имя и фамилию;
    - гражданство;
    - дату и место рождения;
    - номер и срок действия паспорта;
    - контактную информацию;
    - наличие образования и работы;
    - первую страну ЕС, куда планируете поехать.

    Разрешение на безвизовые поездки будет выдаваться в течение 96 часов отдельно на каждый паспорт сроком на три года. В некоторых случаях могут понадобиться дополнительные документы, которые нужно будет отправить по электронной почте (рассмотрение заявки тогда может затянуться).

    Такая услуга будет стоить €7, но для детей до 18 лет и взрослых старше 70 лет она будет бесплатной.

    • 11 июня 2017 года был внедрен безвиз Украина-ЕС. Украинцы третий год подряд могут путешествовать в ЕС просто с биометрическим паспортом.
    • По итогам 2019-го Украина оказалась на 43-м месте в рейтинге престижности паспортов мира, потеряв две позиции.
    • В ближайшие пять лет МИД хочет подписать безвиз еще с 14-ю странами
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    Теги: безвизовый режим, безвиз, ETIAS
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