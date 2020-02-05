Как ездить в ЕС с 2021 года: короткое видео о новых правилах

Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции опубликовал короткий ролик, в котором наглядно показано, как с 2021 года изменятся правила безвизового режима с Евросоюзом и что нужно, чтобы без проблем туда ездить.
Со следующего года для всех стран, которые имеют безвиз с ЕС, начнет работу система ETIAS. Она позволит уменьшить количество отказов во въезде в ЕС непосредственно при пересечении границы.
Перед поездкой нужно будет зарегистрировать загранпаспорт в этой электронной системе, даже с мобильного телефона - планируется внедрение приложения для Android и iOS.
Для этого нужно ввести:
- имя и фамилию;
- гражданство;
- дату и место рождения;
- номер и срок действия паспорта;
- контактную информацию;
- наличие образования и работы;
- первую страну ЕС, куда планируете поехать.
Разрешение на безвизовые поездки будет выдаваться в течение 96 часов отдельно на каждый паспорт сроком на три года. В некоторых случаях могут понадобиться дополнительные документы, которые нужно будет отправить по электронной почте (рассмотрение заявки тогда может затянуться).
Такая услуга будет стоить €7, но для детей до 18 лет и взрослых старше 70 лет она будет бесплатной.