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С 2021 года украинцам придется получать разрешение на въезд в ЕС

С 2021 года украинцам придется получать разрешение на въезд в ЕС - Фото
Фото: depositphotos.com
13.01.2020, 21:25

Евросоюз меняет правила пересечения границы для граждан третьих стран

С 2021 года украинцы должны будут предварительно получать разрешение на поездку в страны Евросоюза. Об этом сообщает в Facebook Миссия Украины в Европейском Союзе.

Со следующего года ЕС вводит Европейскую информационную систему авторизации путешествий (ETIAS), это будет означать изменения в условиях безвизовых поездок в ЕС для граждан третьих стран: Украины, Австралии, Бразилии, Великобритании, Канады, США и Японии.

С 2021 года перед поездкой в ​​Европейский Союз украинцы должны будут:

- подать онлайн-заявку для получения разрешения на пересечение границы: этот процесс займет несколько минут, если у правоохранительных органов не будет возражений;

- каждая заявка стоит 7 евро комиссии, для людей до 18 лет и старше 70 лет - бесплатно;

- разрешение будет действительно в течение 3 лет или до завершения действия проездного документа - то есть его не придется получать перед каждой поездкой.

Отмечается, что предварительная авторизация позволит Евросоюзу заблаговременно идентифицировать лиц, которые могут представлять миграционную / безопасностную угрозу и значительно повысит безопасность внешних границ ЕС.

Предполагается также, что новая система позволит существенно уменьшить количество отказов во въезде в ЕС непосредственно при пересечении границы.

Инициативу создания ETIAS выдвинули в апреле 2016 года, а осенью 2018-го ЕС одобрил необходимые законодательные решения.

Украина и ЕС подписали соглашение о безвизовом режиме 17 мая 2017 года в Страсбурге.

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безвизовый режим евросоюз
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