Украина утратила две позиции в рейтинге престижности паспортов

По итогам 2019 года Украина оказалась на 43-м месте в рейтинге престижности паспортов мира, потеряв две позиции по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает Henley & Partners.
Лидерство в рейтинге получила Япония – ее граждане могут посещать без визы 191 страну. В первую тройку также вошли Сингапур, Южная Корея и Германия (последние разделяют третье место).
Количество стран, которые без виз (или с визой по прибытию) могут сегодня посещать граждане Украины, составляет 128.
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