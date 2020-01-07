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Украина утратила две позиции в рейтинге престижности паспортов

Украина утратила две позиции в рейтинге престижности паспортов - Фото
Фото: depositphotos.com
07.01.2020, 17:24

На сегодняшний день украинцы могут посещать 128 стран без виз

По итогам 2019 года Украина оказалась на 43-м месте в рейтинге престижности паспортов мира, потеряв две позиции по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает Henley & Partners.

Лидерство в рейтинге получила Япония – ее граждане могут посещать без визы 191 страну. В первую тройку также вошли Сингапур, Южная Корея и Германия (последние разделяют третье место).

Количество стран, которые без виз (или с визой по прибытию) могут сегодня посещать граждане Украины, составляет 128.

  • В сентябре 2019 года сообщалось, что в ближайшие пять лет министерство иностранных дел намерено подписать соглашение о безвизовом режиме еще с 14-ю странами. В списке: Гватемала, Гренада, Коста-Рика, Маврикий, Маршалловы острова, Монголия, Науру, Палау, Перу, Сальвадор, Самоа, Сен-Винсент и Гренадин, Соломоновы острова и Ямайка.

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