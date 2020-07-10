В Евросоюзе советуют Украине лучше бороться с коррупцией для сохранения безвиза

В докладе Еврокомиссии в целом положительно оценивают усилия "безвизовых" партнеров, однако советуют усилить верховенство права и борьбу с коррупцией

Сегодня, 10 июля, Еврокомиссия опубликовала доклад о выполнении условий, необходимых для визовой либерализации между ЕС и странами Восточного партнерства и Западных Балкан. Документ размещен на сайте ЕК.

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Доклад в целом положительно оценивает усилия "безвизовых" партнеров, однако советует Украине и другим странам усилить верховенство права и борьбу с коррупцией.

В частности отмечается, что коррупция высокого уровня остается общей проблемой.

"Молдова и Украина особенно сильно страдают от банковского мошенничества высокого уровня, с незначительным прогрессом в судебном преследовании ответственных лиц и в восстановлении украденных активов", – говорится в документе.

В докладе сказано: "В Украине важно сохранить и усилить независимость антикоррупционных институтов, включая обеспечение неполитических, но не корыстных назначений на их ключевые должности. Поддержка ЕС и в дальнейшем будет связана с конкретным прогрессом в повестке дня реформ, особенно в сферах борьбы с коррупцией и правосудия".

Сообщается, что доклад подготовлен на основе данных 2019-го и первой половины 2020 года. Еврокомиссия будет продолжать мониторинг выполнения условий, необходимых для визовой либерализации, в соответствии с собственными обязательствами по принятому в 2017-ом "Усиленному механизму приостановления визового режима", и информировать Европейский парламент и Европейский Совет о результатах такого мониторинга раз в год.

"Режим безвизовых поездок с нашими партнерами на Западных Балканах и со странами Восточного партнерства является нашим главным достижением. Безвизовые путешествия вместе с тем сопровождаются ответственностью и необходимостью продолжения усилий по сдерживанию незаконной миграции, борьбы с коррупцией и организованной преступности. Мы рассчитываем, что наши партнеры будут наращивать достижения в этих сферах, чтобы мы могли продолжать безвизовые поездки в наших общих интересах », - отметил вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Шинаси.

Справка. Безвизовый режим со странами Евросоюза граждане Черногории, Сербии и Северной Македонии получили в декабре 2009 года; Албания и Босния и Герцеговина – в конце 2010-го; Молдова – в апреле 2014-го; Грузия – в марте 2017-го; Украина – в июне 2017 года.

В 2017 году Европейский парламент одобрил механизм приостановления безвизового режима для третьих стран. В соответсвии с ним Еврокомиссия имеет полномочия временно приостанавливать действие безвизовых режимов на период 9 месяцев для определенных категорий граждан.

Наталия Медведева

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