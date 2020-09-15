Угроза безвизу. ЦПК: Комитет Рады выбрал сомнительную комиссию по избранию главы САП
В ЦПК заявляют, что голосование за комиссию и кандидатов, не соответствующих закону по избранию главы САП, нарушает условия безвиза с ЕС
Сегодня 15 сентября, комитет по вопросам правоохранительной деятельности в третий раз определялся с кандидатами в конкурсную комиссию по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.
Как отмечается, депутаты проголосовали за кандидатов от Слуги народа, ОПЗЖ, Довіри и За майбутнє – все они не соответствуют закону.
Пять из семи кандидатов, за которых отдали голоса члены правоохранительного комитета, ранее были уже провалены в Раде.
В ЦПК заявляют, что у кандидатов, избранных правоохранительным комитетом Рады, нет опыта в антикоррупционной сфере, также они не имеют безупречной деловой репутации, высоких профессиональных и моральных качеств, общественного авторитета.
Подчеркивается, что голосование за сомнительную комиссию и кандидатов, не соответствующих закону по избранию руководителя САП, нарушает условия безвизового режима с Европейским Союзом и может запустить механизм его приостановки или пересмотра.
В ЦПК напоминают, что перед голосованием в прошлый раз посол ЕС заявил, что независимость антикоррупционных институтов является основой сотрудничества между Украиной и ЕС в сфере внедрения безвизового режима и макро-финансовой помощи.
В ЦПК приводят список кандидатов, за которых проголосовал комитет, и краткое досье каждого: Вячеслав Навроцкий (предложен СН), Алексей Дрозд (предложен СН), Евгений Соболь (предложен СН), Андрей Гуджал (предложен ОПЗЖ), Богдан Романюк (предложен Довіра), Екатерина Коваль (предложена За майбутнє), Елена Бусол (предложена За майбутнє).
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