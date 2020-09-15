Угроза безвизу. ЦПК: Комитет Рады выбрал сомнительную комиссию по избранию главы САП

В ЦПК заявляют, что голосование за комиссию и кандидатов, не соответствующих закону по избранию главы САП, нарушает условия безвиза с ЕС

Сегодня 15 сентября, комитет по вопросам правоохранительной деятельности в третий раз определялся с кандидатами в конкурсную комиссию по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Как отмечается, депутаты проголосовали за кандидатов от Слуги народа, ОПЗЖ, Довіри и За майбутнє – все они не соответствуют закону.

Пять из семи кандидатов, за которых отдали голоса члены правоохранительного комитета, ранее были уже провалены в Раде.

В ЦПК заявляют, что у кандидатов, избранных правоохранительным комитетом Рады, нет опыта в антикоррупционной сфере, также они не имеют безупречной деловой репутации, высоких профессиональных и моральных качеств, общественного авторитета.

Подчеркивается, что голосование за сомнительную комиссию и кандидатов, не соответствующих закону по избранию руководителя САП, нарушает условия безвизового режима с Европейским Союзом и может запустить механизм его приостановки или пересмотра.

В ЦПК напоминают, что перед голосованием в прошлый раз посол ЕС заявил, что независимость антикоррупционных институтов является основой сотрудничества между Украиной и ЕС в сфере внедрения безвизового режима и макро-финансовой помощи.

В ЦПК приводят список кандидатов, за которых проголосовал комитет, и краткое досье каждого: Вячеслав Навроцкий (предложен СН), Алексей Дрозд (предложен СН), Евгений Соболь (предложен СН), Андрей Гуджал (предложен ОПЗЖ), Богдан Романюк (предложен Довіра), Екатерина Коваль (предложена За майбутнє), Елена Бусол (предложена За майбутнє).

10 июля в Евросоюзе Украине посоветовали лучше бороться с коррупцией, чтобы сохранить безвизовый режим.

21 августа глава САП Назар Холодницкий написал заявление об увольнении.

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Наталия Медведева

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