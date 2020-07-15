Конкурс на избрание главы САП может поставить безвиз под угрозу - нардеп

Если комиссия будет политически зависимой, то это будет нарушать условия безвизового режима Украины с ЕС

Сегодняшнее голосование в парламенте за членов комиссии, которая будет выбирать руководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры, может поставить под угрозу безвизовый режим Украины с ЕС, считают народный депутат фракции Голос Ярослав Юрчишин и глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

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Как отмечает в Facebook Ярослав Юрчишин, на прошлой неделе вышел отчет мониторингового комитета Европейской комиссии по поводу выполнения странами условий безвизвого режима. Ряд пунктов касается, в том числе, и Украины. В частности, условия безвизового режима для Украины были таковы:

обеспечить независимость, эффективность и стойкость антикоррупционных органов, а также обеспечить работу правоохранительных органов вне политики, обеспечить прозрачный и честный конкурс на должность руководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), назначать и увольнять всех руководителей правоохранительных органов только в соответствии с законом, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции должно полноценно делать свою работу, в том числе обеспечивать эффективное проведение проверок деклараций, усилить потенциал Нацполиции, улучшить взаимное сотрудничество и разграничить полномочия для более эффективной борьбы с организованной преступностью.

Сегодня Верховная Рада рассмотрела кандидатуры семи членов комиссии, которая осенью этого года должна будет выбрать руководителя САП. По словам Юрчишина, народные депутаты фракций Слуга народа и Доверие предлагали из этих семи кандидатур четверых лиц, у которых отсутствует опыт борьбы с коррупцией, хотя его наличие является прямым требованием закона. Нардеп также отметил, что эти кандидаты являются "людьми Авакова", хоть и не привел аргументы этого тезиса.

По мнению главы правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, таким образом голосование за комиссию по избранию руководителя САП, которая является политически зависимой, могло поставить под угрозу безвизовый режим Украины с ЕС, так как нарушает его условия. А нарушение условий безвиза может спровоцировать его приостановление или даже пересмотр, отмечает Шабунин.

По результатам голосования в Раде, соответствующий законопроект № 3769 об утверждении кандидатур от парламента на должность членов комиссии, принят не был - за него проголосовало всего 193 депутата вместо минимально необходимых 226.

10 июля в Евросоюзе Украине посоветовали лучше бороться с коррупцией, чтобы сохранить безвиз.

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Дарья Мостовая

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