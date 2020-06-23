Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Стефанишина: Украина внедрит еще три безвиза с ЕС

Стефанишина: Украина внедрит еще три безвиза с ЕС - Фото
Ольга Стефанишина (Фото: пресс-служба Кабмина)
23.06.2020, 15:41

Речь идет о промышленном, продовольственном и авиационном безвизе с ЕС

На пути к вступлению в Евросоюз Украина внедрит еще три безвиза с ЕС – промышленный, продовольственный и авиационный. Об этом в интервью ТСН.ua заявила вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Прежде всего, это - "промышленный безвиз", который обеспечит свободное движение нашей продукции на рынок ЕС, поскольку уже сейчас наша продукция производится и размещается на основе европейских правил", - отметила чиновник.

Она уточнила, что отдельным приоритетом сейчас видит "продовольственный безвиз", потому что Украина адаптировала свое законодательство к качеству, безопасности продукции.

"Сейчас мы более уверены в той продукции, которую мы даже в супермаркетах покупаем. Поэтому Украина заслуживает, чтобы для этих видов продукции мы тоже имели безвиз", - сказала Стефанишина.

По ее словам, Украина уверена, что разблокирует к саммиту вопрос о подписании соглашения о совместном авиационном пространстве.

"Сейчас я считаю, что во время коронакризиса, во время ограничений внутреннего перемещения внутри Европы авиасообщение - это идеальное время концентрироваться на переговорах, на урегулировании проблемных вопросов", - отметила вице-премьер.

Читайте также: Вице-премьером по евроинтеграции вместо Пристайко стала Ольга Стефанишина

Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
Украина ЕС безвиз ольга стефанишина
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 