Стефанишина: Украина внедрит еще три безвиза с ЕС

Ольга Стефанишина (Фото: пресс-служба Кабмина)

На пути к вступлению в Евросоюз Украина внедрит еще три безвиза с ЕС – промышленный, продовольственный и авиационный. Об этом в интервью ТСН.ua заявила вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина.

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"Прежде всего, это - "промышленный безвиз", который обеспечит свободное движение нашей продукции на рынок ЕС, поскольку уже сейчас наша продукция производится и размещается на основе европейских правил", - отметила чиновник.

Она уточнила, что отдельным приоритетом сейчас видит "продовольственный безвиз", потому что Украина адаптировала свое законодательство к качеству, безопасности продукции.

"Сейчас мы более уверены в той продукции, которую мы даже в супермаркетах покупаем. Поэтому Украина заслуживает, чтобы для этих видов продукции мы тоже имели безвиз", - сказала Стефанишина.

По ее словам, Украина уверена, что разблокирует к саммиту вопрос о подписании соглашения о совместном авиационном пространстве.

"Сейчас я считаю, что во время коронакризиса, во время ограничений внутреннего перемещения внутри Европы авиасообщение - это идеальное время концентрироваться на переговорах, на урегулировании проблемных вопросов", - отметила вице-премьер.

22 декабря 2019 года госсекретарь МИД высказал уверенность , что угрозы отмены безвиза с ЕС.

8 мая о том, что безвизовый режим с ЕС сохранится, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба .

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