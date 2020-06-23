Стефанишина: Украина внедрит еще три безвиза с ЕС

На пути к вступлению в Евросоюз Украина внедрит еще три безвиза с ЕС – промышленный, продовольственный и авиационный. Об этом в интервью ТСН.ua заявила вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина.
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"Прежде всего, это - "промышленный безвиз", который обеспечит свободное движение нашей продукции на рынок ЕС, поскольку уже сейчас наша продукция производится и размещается на основе европейских правил", - отметила чиновник.
Она уточнила, что отдельным приоритетом сейчас видит "продовольственный безвиз", потому что Украина адаптировала свое законодательство к качеству, безопасности продукции.
"Сейчас мы более уверены в той продукции, которую мы даже в супермаркетах покупаем. Поэтому Украина заслуживает, чтобы для этих видов продукции мы тоже имели безвиз", - сказала Стефанишина.
По ее словам, Украина уверена, что разблокирует к саммиту вопрос о подписании соглашения о совместном авиационном пространстве.
"Сейчас я считаю, что во время коронакризиса, во время ограничений внутреннего перемещения внутри Европы авиасообщение - это идеальное время концентрироваться на переговорах, на урегулировании проблемных вопросов", - отметила вице-премьер.
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