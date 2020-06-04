Вице-премьером по евроинтеграции вместо Пристайко стала Ольга Стефанишина

Верховная Рада проголосовала за назначение Ольги Стефанишиной вице-премьер-министром по европейской интеграции.
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"За" проголосовали 255 нардепов, "против" - 43, "воздержались" - 70.
Ольга Витальевна Стефанишина родилась в 1985 году.
В 2008 году окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, получила квалификацию юриста-международника, переводчика с английского языка.
В 2016-ом – Одесский национальный экономический университет, специалист по финансам и кредиту.
С марта по декабрь 2017 года работала директором Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета министров.
В декабре 2017-го назначена на должность генерального директора Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Секретариата.
С января 2020-го – советник в юридической компании Ильяшев и партнеры.
Имеет 5-й ранг государственного служащего.