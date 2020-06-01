Вместо Пристайко. Фракция СН выбрала кандидатуру вице-премьера по евроинтеграции

Ольга Стефанишина (Фото: компания Ильяшев и партнеры)

Сегодня, 1 июня, фракция партии Слуга народа на своем заседании поддержала кандидатуру Ольги Стефанишиной на пост нового вице-премьер-министра по европейской интеграции. Об этом сообщил в Telegram народный депутат фракции СН Александр Качура.

"Новым вице-премьером по европейской интеграции станет Ольга Стефанишина (не из Голоса)", – написал Качура.

Действующий вице-премьер-министр по европейской интеграции – Вадим Пристайко. По данным источников LIGA.net, Пристайко могут назначить на пост посла Украины в Великобритании.

Ольга Витальевна Стефанишина родилась в 1985 году.

В 2008 году окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, получила квалификацию юриста-международника, переводчика с английского языка.

В 2016-ом – Одесский национальный экономический университет, специалист по финансам и кредиту.

С марта по декабрь 2017 года работала директором Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета министров.

В декабре 2017-го назначена на должность генерального директора Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Секретариата.

С января 2020-го – советник в юридической компании Ильяшев и партнеры.

Имеет 5-й ранг государственного служащего.