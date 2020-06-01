Вместо Пристайко. Фракция СН выбрала кандидатуру вице-премьера по евроинтеграции

Сегодня, 1 июня, фракция партии Слуга народа на своем заседании поддержала кандидатуру Ольги Стефанишиной на пост нового вице-премьер-министра по европейской интеграции. Об этом сообщил в Telegram народный депутат фракции СН Александр Качура.
"Новым вице-премьером по европейской интеграции станет Ольга Стефанишина (не из Голоса)", – написал Качура.
Действующий вице-премьер-министр по европейской интеграции – Вадим Пристайко. По данным источников LIGA.net, Пристайко могут назначить на пост посла Украины в Великобритании.
Ольга Витальевна Стефанишина родилась в 1985 году.
В 2008 году окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, получила квалификацию юриста-международника, переводчика с английского языка.
В 2016-ом – Одесский национальный экономический университет, специалист по финансам и кредиту.
С марта по декабрь 2017 года работала директором Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета министров.
В декабре 2017-го назначена на должность генерального директора Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Секретариата.
С января 2020-го – советник в юридической компании Ильяшев и партнеры.
Имеет 5-й ранг государственного служащего.