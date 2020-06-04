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Рада отправила Пристайко в отставку с должности вице-премьера

Рада отправила Пристайко в отставку с должности вице-премьера - Фото
Вадим Пристайко (Фото: пресс-служба Кабмина)
04.06.2020, 11:14

Нардепы раскритиковали правительство за то, что уходящий в отставку министр не отчитался о работе перед Верховной Радой

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко отправлен в отставку. Такое решение приняла сегодня Верховная Рада.

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"За" проголосовали 296 нардепов, "против" - 0, "воздержались" - 69.

Представление на увольнение Пристайко внес в парламент премьер Денис Шмыгаль. Он поблагодарил вице-премьера за проделанную работу.

В ходе обсуждения нардепы раскритиковали правительство за то, увольняющийся министр не явился в Раду для отчета о проделанной работе и за то, что Кабмин не объясняет причин кадровых изменений.

По данным источников LIGA.net, Пристайко могут назначить на пост посла Украины в Великобритании.

Денис Юдин
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