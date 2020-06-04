Рада отправила Пристайко в отставку с должности вице-премьера

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко отправлен в отставку. Такое решение приняла сегодня Верховная Рада.
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"За" проголосовали 296 нардепов, "против" - 0, "воздержались" - 69.
Представление на увольнение Пристайко внес в парламент премьер Денис Шмыгаль. Он поблагодарил вице-премьера за проделанную работу.
В ходе обсуждения нардепы раскритиковали правительство за то, увольняющийся министр не явился в Раду для отчета о проделанной работе и за то, что Кабмин не объясняет причин кадровых изменений.
По данным источников LIGA.net, Пристайко могут назначить на пост посла Украины в Великобритании.