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Стало известно имя нового главы МИД - за него 310 голосов "за"

Стало известно имя нового главы МИД - за него 310 голосов "за" - Фото
Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
29.08.2019, 19:10

Парламент утвердил министром иностранных дел Вадима Пристайко

Замглавы ОП Вадим Пристайко утвержден министром иностранных дел по предложению президента Владимира Зеленского.

Решение поддержали 310 депутатов Верховной Рады.

Пристайко родился 20 февраля 1970 года в Килие Одесской области. Дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник первого класса. С декабря 2014 года — заместитель министра иностранных дел Украины, руководитель аппарата. В июле 2017 года был назначен главой миссии Украины при НАТО. С 25 июня этого года - замглавы ОП.

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министр иностранных дел вадим пристайко
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