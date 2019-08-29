Стало известно имя нового главы МИД - за него 310 голосов "за"

Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Замглавы ОП Вадим Пристайко утвержден министром иностранных дел по предложению президента Владимира Зеленского.

Решение поддержали 310 депутатов Верховной Рады.

Пристайко родился 20 февраля 1970 года в Килие Одесской области. Дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник первого класса. С декабря 2014 года — заместитель министра иностранных дел Украины, руководитель аппарата. В июле 2017 года был назначен главой миссии Украины при НАТО. С 25 июня этого года - замглавы ОП.

Читайте также: Хроника первого дня новой Верховной Рады: все важные события