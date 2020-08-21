Холодницкий уходит из САП

Назар Холодницкий возглавлял САП с 2015 года

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий написал заявление о своем увольнении. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

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"С 2015 года прошло пять лет. Оглядываясь назад, могу сказать, что это были одновременно одни из самых тяжелых и интересных лет в моей жизни", - отметил Холодницкий.

Он уточнил, что за время его каденции "сменились четыре генеральных прокурора, каждый из которых в свой собственный способ хотел создать режим подотчетности САП".

"В каждом случае это начиналось с невыполнения нами (САП) тех или иных указаний, иногда агрессией и определенными недоразумениями. После чего каждый раз в конце концов приходило понимание, что САП является самостоятельным и неподконтрольным органом, мы находили взаимопонимание", - подчеркнул Холодницкий.

По его словам, "с 2015 по 2020 годы САП и НАБУ практически всегда были в "оппозиции" ко всем правоохранительным структурам и представителям политических партий".

Он опубликовал приказ о своем увольнении.

Говоря о результатах работы САП, Холодницкий сообщил, что по состоянию на август 2020 года на рассмотрении ВАКС находятся 184 обвинительных актов по 492 лицам, а НАБУ проводит досудебное расследование (217 человек), им уже сообщено о подозрении.

"С начала деятельности САП и НАБУ было пять попыток нашего подкупа, в том числе в июле по $5 млн. Все пять попыток были напрасными - взяткодатели задержаны и привлечены к уголовной ответственности", - сказал Холодницкий.

Он добавил, что за пять лет объем установленных убытков по уголовным производствам составляет более 200 млрд грн, при этом САП и НАБУ удалось предотвратить ущерб на сумму около 50 млрд грн.

За первое полугодие 2020 года возвращено в бюджет 765 млн грн.

26 мая Офис генпрокурора опубликовал видеообращение Венедиктовой, в котором она раскритиковала работу САП, заявив, что она "бездействует", и это приводит к нанесению ущерба Украине на миллионы гривень.

Прокуроры САП заявили , что категорически не согласны с обвинениями.

15 июня против главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого открыли дисциплинарное производство. На главу САП поступила жалоба, о сути которой Офис генпрокурора отказывается говорить публично.

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Арина Толина

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