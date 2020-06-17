Отстранение Холодницкого. Глава САП говорит, что не знает, в чем его обвиняют

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий утверждает, что не знаком с материалами служебного расследования и дисциплинарной жалобы, которые поступили на него из Офиса генпрокурора. Об этом он сообщил журналистам после заседания кадровой комиссии.
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"Был заслушан ряд моих ходатайств, в том числе и о привлечении представителя, о предоставлении мне материалов для ознакомления, о снятии грифа "для служебного пользования", чтобы допустить общественность к рассмотрению дела. Комиссией было принято решение об отложении на две недели рассмотрения жалоб", - сообщил глава САП.
Он отметил, что он еще не знаком с материалами, как служебного расследования, так и дисциплинарной жалобы.
"Комиссией удовлетворено мое ходатайство о предоставлении мне копии дисциплинарной жалобы и служебного расследования. Чтобы на следующее заседание я смог подготовить свою позицию. По состоянию на сейчас позиции нет, потому что неизвестно в чем меня обвиняют", - добавил Холодницкий.
По его словам, руководитель Генинспекции ОГП Сергей Лисаченко, от которого поступила жалоба на главу САП, также присутствовал на заседании.
Следующие заседание комиссии назначено на 1 июля.