Отстранение Холодницкого. Глава САП говорит, что не знает, в чем его обвиняют

Назар Холодницкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий утверждает, что не знаком с материалами служебного расследования и дисциплинарной жалобы, которые поступили на него из Офиса генпрокурора. Об этом он сообщил журналистам после заседания кадровой комиссии.

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"Был заслушан ряд моих ходатайств, в том числе и о привлечении представителя, о предоставлении мне материалов для ознакомления, о снятии грифа "для служебного пользования", чтобы допустить общественность к рассмотрению дела. Комиссией было принято решение об отложении на две недели рассмотрения жалоб", - сообщил глава САП.

Он отметил, что он еще не знаком с материалами, как служебного расследования, так и дисциплинарной жалобы.

"Комиссией удовлетворено мое ходатайство о предоставлении мне копии дисциплинарной жалобы и служебного расследования. Чтобы на следующее заседание я смог подготовить свою позицию. По состоянию на сейчас позиции нет, потому что неизвестно в чем меня обвиняют", - добавил Холодницкий.

По его словам, руководитель Генинспекции ОГП Сергей Лисаченко, от которого поступила жалоба на главу САП, также присутствовал на заседании.

Следующие заседание комиссии назначено на 1 июля.

26 мая Офис генпрокурора опубликовал видеообращение Венедиктовой, в котором она раскритиковала работу САП, заявив, что она "бездействует", и это приводит к нанесению ущерба Украине на миллионы гривень.

Прокуроры САП заявили , что категорически не согласны с обвинениями.

15 июня против главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого открыли дисциплинарное производство. На главу САП поступила жалоба, о сути которой Офис генпрокурора отказывается говорить публично.