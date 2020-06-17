Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Отстранение Холодницкого. Глава САП говорит, что не знает, в чем его обвиняют

Отстранение Холодницкого. Глава САП говорит, что не знает, в чем его обвиняют - Фото
Назар Холодницкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
17.06.2020, 11:55

Сегодня, 17 июня, состоялось заседание кадровой комиссии, где должны были рассмотреть отстранение главы САП

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий утверждает, что не знаком с материалами служебного расследования и дисциплинарной жалобы, которые поступили на него из Офиса генпрокурора. Об этом он сообщил журналистам после заседания кадровой комиссии.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Был заслушан ряд моих ходатайств, в том числе и о привлечении представителя, о предоставлении мне материалов для ознакомления, о снятии грифа "для служебного пользования", чтобы допустить общественность к рассмотрению дела. Комиссией было принято решение об отложении на две недели рассмотрения жалоб", - сообщил глава САП.

Он отметил, что он еще не знаком с материалами, как служебного расследования, так и дисциплинарной жалобы.

"Комиссией удовлетворено мое ходатайство о предоставлении мне копии дисциплинарной жалобы и служебного расследования. Чтобы на следующее заседание я смог подготовить свою позицию. По состоянию на сейчас позиции нет, потому что неизвестно в чем меня обвиняют", - добавил Холодницкий.

По его словам, руководитель Генинспекции ОГП Сергей Лисаченко, от которого поступила жалоба на главу САП, также присутствовал на заседании.

Следующие заседание комиссии назначено на 1 июля.

  • 26 мая Офис генпрокурора опубликовал видеообращение Венедиктовой, в котором она раскритиковала работу САП, заявив, что она "бездействует", и это приводит к нанесению ущерба Украине на миллионы гривень.
  • Прокуроры САП заявили, что категорически не согласны с обвинениями.
  • 15 июня против главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого открыли дисциплинарное производство. На главу САП поступила жалоба, о сути которой Офис генпрокурора отказывается говорить публично.
Наталия Софиенко
Еще по теме
Напишите нам
коррупция отстранение назар холодницкий набу сап
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 