Венедиктова заявила о "бездействии" САП, которое привело к "миллионным убыткам"

Ирина Венедиктова (скриншот из видео ГБР)

Специализированная антикоррупционная прокуратура, по мнению генпрокурора Ирины Венедиктовой, "бездействует" и это приводит к нанесению ущерба Украине на миллионы гривень. Видеообращение генпрокурора опубликовала пресс-служба ее Офиса.

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"В актуальных и резонансных процессах по два, три, а иногда и четыре года назад сообщено о подозрении чиновникам, а следствие до сих пор не завершено, виновные к ответственности не привлечены, многомиллионные убытки не возмещены", - сказала она.

Венедиктова утверждает, что из-за "бездеятельности САП" часто истекают разумные сроки и суд закрывает производства. В качестве примера она привела дела:

- Против экс-топ руководителя правоохранительного органа и действующего нардепа, который якобы незаконно захватил рекреационные земли в Пуще Водице (фамилия нардепа не называется, однако, судя по описанию гепрокурора, речь идет об экс-замгенпрокуроре и действующем депутате от ОПЗЖ Ренате Кузьмине);

- О растрате средств на гособоронзаказе;

- Против топ-руководителя одной из областных Служб автодорог, который якобы нанес убытки бюджету на 100 млн гривень.

Также она утверждает, что САП не направила в суд обвинительный акт против нардепа, которого, подозревают в завладении 93 млн гривень Укрзалізниці (фамилия не указана, но, судя по описанию, речь идет о Ярославе Дубневиче).

Помимо того, Венедиктова говорит, что САП якобы не обеспечила принятие окончательных процессуальных решений по делам о миллионных растратах топ-руководителями Министерства юстиции, Минобороны, Минздрава, экс-нардепами, руководителями госпредприятий в транспортной сфере и чиновниками режима президента-беглеца Виктора Януковича.

LIGA.net направила запрос в САП с просьбой прокомментировать заявление генпрокурора.

Ранее Венедиктова изменила положение об аттестационной комиссии при отборе руководящих кадров в прокуратуру. Теперь принимать решение о назначении человека на должность смогут сами прокуроры, которые по новому положению имеют большинство в составе аттестационной комиссии.

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