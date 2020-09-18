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Евросоюз о решении КСУ по НАБУ: от независимости бюро зависит безвиз и финансовая помощь

18.09.2020, 10:41
Евросоюз о решении КСУ по НАБУ: от независимости бюро зависит безвиз и финансовая помощь - Фото
Евросоюз

Советник ЕС по внешней политике призвал как можно быстрее изменить действующий закон о бюро

Независимость Национального антикоррупционного бюро является условием безвизового режима с Европейским союзом, а также финансовой помощи от него. Об этом заявил советник ЕС по внешней политике Петер Стано.

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Он отметил, что в ЕС взяли к сведению решение Конституционного суда по делу о конституционности ряда норм закона о бюро и призывают как можно быстрее изменить действующее законодательство.

"Независимость и эффективность антикоррупционной инфраструктуры являются ключевыми условиями визовой либерализации ЕС и макрофинансовой помощи", - подчеркнул Стано.

Станислав Стороженко
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