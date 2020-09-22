Зеленский напомнил Трюдо о желании Украины упростить визовый режим с Канадой

Лидеры Украины и Канады обсудили возможность координации мер по преодолению последствий пандемии коронавируса

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом сообщает Офис президента.

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Зеленский отметил заинтересованность украинской стороны в постепенной либерализации Канадой визового режима для граждан Украины.

"Либерализация Канадой визового режима для украинцев остается неизменно актуальным вопросом для меня. Надеюсь, нам удастся сдвинуть этот процесс и достичь упрощения для украинцев, которые путешествуют в Канаду", – отметил он.

О реакции Трюдо на это заявление не сообщается.

Как отмечается, стороны обсудили возможность координации мер, принимаемых обеими странами для преодоления последствий пандемии коронавируса. Лидеры высказались за устранение искусственных препятствий на пути развития международной торговли для поддержки национальных экономик, ослабленных пандемией, а также обеспечения доступа всех стран к необходимым медицинским товарам.

Зеленский рассказал Трюдо о ситуации на Донбассе и шагах Украины по мирному урегулированию.

Стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в Беларуси, а также обсудили ход реформ в Украине.

3 июня сообщалось , что МИД ожидает в ближайшее время визита миссии из Канады, которая должна оценить возможность заключения соглашения об упрощении визового режима для украинцев.

, что МИД ожидает в ближайшее время визита миссии из Канады, которая должна оценить возможность заключения соглашения об упрощении визового режима для украинцев. 15 июня Трюдо согласился с Зеленским, что надо работать над пересмотром визового режима для Украины для его упрощения.

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Наталия Медведева

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