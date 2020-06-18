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Безвизовый режим с Канадой и Великобританией: что говорят у Зеленского

Безвизовый режим с Канадой и Великобританией: что говорят у Зеленского - Фото
Фото: depositphotos.com
18.06.2020, 13:48

Пока в Офисе президента не называют точные даты, когда Украина сможет получить безвизовый режим с Канадой и Британией

Украина надеется на положительные сдвиги в вопросе получения безвизового режима с Канадой. Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил заместитель главы Офиса президента Игоря Жовква.

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По его словам, у Канады не менее строгие требования к странам, которые могли бы получить безвизовый режим, это не только сугубо миграционные требования или по линии безопасности документов, и в этом вопросе диалог между двух стран ведомствами ведется.

"Мы готовы предоставить информацию, каким образом у нас изготавливаются паспорта, каков их уровень защиты, каков порядок предоставления гражданства Украины для третьих лиц. И, учитывая размер украинской диаспоры в Канаде, которое живет, работает и влияет на решения в Канаде, учитывая то, что наши народы дружеские и близкие, у нас есть все основания надеяться, что положительные сдвиги будут", - отметил Жовква.

Он напомнил, что в последнем разговоре, состоявшемся 15 июня, премьер-министр Канады Джастин Трюдо согласился с президентом Владимиром Зеленским, что надо работать над пересмотром визового режима для Украины для его упрощения.

Что касается безвизого режима в Великобританией, то в январе Зеленский одобрил указ о безвизовом режиме для въезда граждан Великобритании в Украину сроком на один год.

"Мы посмотрим, как это работает, и будем дальше говорить о перспективах. Но хотелось бы взаимности, чтобы у наших граждан также была такая ​​возможность. Понимаем, что путь это непростой, для этого нужно выполнить определенное "домашнее задание". Мы готовы идти по модели, которую мы когда-то прошли с ЕС, составить план, дорожную карту, и, наконец, получить такую ​​перспективу", - добавил заместитель главы Офиса президента.

  • 30 января Украина ввела временный безвизовый режим для граждан Великобритании на период с 31 января 2020 по 30 января 2021 года.
  • 3 июня сообщалось, что МИД ожидает в ближайшее время визита миссии из Канады, которая должна оценить возможность заключения соглашения об упрощении визового режима для украинцев.

 

Арина Толина
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