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Безвиз с Канадой: в Украину приедет оценочная миссия

Безвиз с Канадой: в Украину приедет оценочная миссия - Фото
Фото: depositphotos.com
03.06.2020, 18:00

Канада направит в Украину оценочную миссию, которая определит дальнейшие шаги для введения безвизового режима между странами

Министерство иностранных дел ожидает в ближайшее время визита миссии из Канады, которая должна оценить возможность заключения соглашения об упрощении визового режима для украинцев. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

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Этот вопрос был обсужден 3 июня во время встречи посла Канады Ларисы Галадзе и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"Собеседники обсудили вопросы либерализации визового режима между Украиной и Канадой. На запрос главы МИД посол подтвердила готовность способствовать направлению в Украину соответствующей оценочной миссии Канады", - говорится в сообщении.

Миссия определит дальнейшие шаги, которые необходимо будет сделать украинскому правительству для получения упрощенного визового режима. 

Чтобы получить безвиз с Канадой, Украина должна соответствовать около 40 условиям. Сегодня либерализированный визовый режим с Канадой имеют граждане 27 стран и граждане стран ЕС.

  • В сентябре 2019 года правительство представило программу упрощения визового режима с большинством стран мира, в том числе и с Канадой.
  • В феврале в правительстве Украины заявили, что решение о безвизе с Канадой будет зависеть от решения канадской специальной оценочной миссии.
  • 8 мая глава МИД Дмитрий Кулеба заявил о том, что безвизовый режим с ЕС сохранится.
Наталия Софиенко
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