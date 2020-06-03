Безвиз с Канадой: в Украину приедет оценочная миссия

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Министерство иностранных дел ожидает в ближайшее время визита миссии из Канады, которая должна оценить возможность заключения соглашения об упрощении визового режима для украинцев. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

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Этот вопрос был обсужден 3 июня во время встречи посла Канады Ларисы Галадзе и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"Собеседники обсудили вопросы либерализации визового режима между Украиной и Канадой. На запрос главы МИД посол подтвердила готовность способствовать направлению в Украину соответствующей оценочной миссии Канады", - говорится в сообщении.

Миссия определит дальнейшие шаги, которые необходимо будет сделать украинскому правительству для получения упрощенного визового режима.

Чтобы получить безвиз с Канадой, Украина должна соответствовать около 40 условиям. Сегодня либерализированный визовый режим с Канадой имеют граждане 27 стран и граждане стран ЕС.

В сентябре 2019 года правительство представило программу упрощения визового режима с большинством стран мира, в том числе и с Канадой.

В феврале в правительстве Украины заявили, что решение о безвизе с Канадой будет зависеть от решения канадской специальной оценочной миссии.

глава МИД заявил о том, что безвизовый режим с ЕС сохранится. 8 мая Дмитрий Кулеба заявил о том, что безвизовый режим с ЕС сохранится.