Топ-дипломат ЕС: Угрозы приостановки безвизового режима для Украины пока нет
По словам Жозепа Борреля, Украина соответствует всем требованиям Евросоюза
Угрозы приостановки Европейским Союзом безвизового режима для Украины пока нет, потому что выполняются все необходимые критерии. Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает Укринформ.
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"Что касается приостановления безвизового режима, в ЕС есть соответствующий механизм, в рамках которого готовятся регулярные отчеты о соблюдении требований. Последний такой отчет датирован 20 июля, и в соответствии с ним, было подтверждено, что Украина соответствует всем ориентирам, связанным с безвизовым режимом. По сей день так и есть", - сказал Боррель.
Он добавил, что в отчете также отмечалась важность дальнейшей эффективной независимой работы антикоррупционных органов и избежание политизации правоохранительных органов.
- Сегодня, 22 сентября, Боррель впервые посетил Киев, в его планах – встречи с президентом Владимиром Зеленским, главой МИД Дмитрием Кулебой и министром обороны Андреем Тараном.
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