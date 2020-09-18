UA

В Украину едет главный дипломат ЕС. Встретится с Зеленским, главами МИД и Минобороны

18.09.2020, 18:50
В Украину едет главный дипломат ЕС. Встретится с Зеленским, главами МИД и Минобороны - Фото
Жозеп Боррель (Фото: EPA-EFE/Francisco Seco / POOL)

Жозеп Боррель приедет в Киев 22 сентября

Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель 22 сентября приедет в Украину. Об этом сообщается в рабочем расписании официальных лиц Еврокомиссии.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, на 22 сентября в Киеве запланированы встречи Борреля с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, министром обороны Андреем Тараном. 

Кроме того Боррель планирует посетить консультативную миссию Евросоюза в Украине (EUAM).

Боррель планировал приехать в Украину 15 марта, но из-за пандемии коронавируса был вынужден отложить свой первый визит в нашу страну.

  • 18 сентября депутаты Европарламента Майкл Галер и Виола фон Крамон-Таубадель заявили, что голосование за кандидатов в конкурсную комиссию по избранию главы САП ставит под вопрос поддержку Украины со стороны МВФ и ЕС.

Читайте также: Зеленский, Медведчук и Коломойский выберут главу САП. Запад требует опомниться

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Жозеп Боррель визит

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Тест. Хорошо ли вы знаете политическую кухню Одессы?

Тест. Хорошо ли вы знаете политическую кухню Одессы?
 