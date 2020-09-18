В Украину едет главный дипломат ЕС. Встретится с Зеленским, главами МИД и Минобороны

Жозеп Боррель приедет в Киев 22 сентября

Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель 22 сентября приедет в Украину. Об этом сообщается в рабочем расписании официальных лиц Еврокомиссии.

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Как отмечается, на 22 сентября в Киеве запланированы встречи Борреля с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, министром обороны Андреем Тараном.

Кроме того Боррель планирует посетить консультативную миссию Евросоюза в Украине (EUAM).

Боррель планировал приехать в Украину 15 марта, но из-за пандемии коронавируса был вынужден отложить свой первый визит в нашу страну.

18 сентября депутаты Европарламента Майкл Галер и Виола фон Крамон-Таубадель заявили, что голосование за кандидатов в конкурсную комиссию по избранию главы САП ставит под вопрос поддержку Украины со стороны МВФ и ЕС.

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Наталия Медведева

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