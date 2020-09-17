Зеленский о нардепе Юрченко: Обязательно сядет в тюрьму

Президент рад тому, что на якобы взятке попался нардеп из Слуги народа – очищение надо начинать с себя, заявил Зеленский

Президент Владимир Зеленский уверен, что нардеп из Слуги народа Александр Юрченко обязательно сядет в тюрьму. Об этом он заявил журналистам сегодня, 17 сентября, во время поездки во Львовскую область.

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"Я рад, что задержали человека, который в партий Слуга народа, который всегда говорил что он честный, порядочный человек. Сегодня дал подозрение генеральный прокурор, он его получил. И обязательно сядет в тюрьму", – заявил Зеленский.

Очищение власти надо начинать с себя и ничего не бояться, добавил президент.

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Денис Юдин

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