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Зеленский о нардепе Юрченко: Обязательно сядет в тюрьму

17.09.2020, 16:23
Зеленский о нардепе Юрченко: Обязательно сядет в тюрьму - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент рад тому, что на якобы взятке попался нардеп из Слуги народа – очищение надо начинать с себя, заявил Зеленский

Президент Владимир Зеленский уверен, что нардеп из Слуги народа Александр Юрченко обязательно сядет в тюрьму. Об этом он заявил журналистам сегодня, 17 сентября, во время поездки во Львовскую область.

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"Я рад, что задержали человека, который в партий Слуга народа, который всегда говорил что он честный, порядочный человек. Сегодня дал подозрение генеральный прокурор, он его получил. И обязательно сядет в тюрьму", – заявил Зеленский.

Очищение власти надо начинать с себя и ничего не бояться, добавил президент.

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Денис Юдин
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