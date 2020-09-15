НАБУ призывает Венедиктову подписать подозрение нардепу
Генпрокурор Украины пока не подписывала подозрения депутату
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В заявлении уточняется, что бюро получило информацию о вероятной преступной деятельности летом 2020 года. Позднее детектив "под прикрытием" выяснил, что к делу причастен народный депутат.
НАБУ утверждает, что он в завуалированной форме попросил предоставить ему через посредника взятку в $13 000 за внесение предложений в законопроект, а также $200 000 для подкупа народных депутатов-членов Комитета.
В середине августа работники НАБУ в рамках следствия передали одному из фигурантов дела первую часть взятки, однако всю сумму передать не удалось. По неуказанным обстоятельствам расследование пришлось остановить.
10 сентября посреднику, который, по данным НАБУ, является неофициальным помощником народного депутата, объявили подозрение.
- 13 сентября Украинская правда сообщила, что НАБУ разоблачило помощника нардепа Юрченко Ивана Фищенко. Их подозревают в получении взятки.
- 15 сентября бюро опубликовало записи прослушки Юрченко.
- 15 сентября Венедиктова заявила, что для объявления подозрения недостаточно доказательств.
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