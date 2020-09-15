НАБУ призывает Венедиктову подписать подозрение нардепу

Генпрокурор Украины пока не подписывала подозрения депутату

Национальное антикоррупционное бюро призвало генпрокурора Ирину Венедиктову подписать проект подозрения народному депутату. Венедиктова пока что не подписала документ, сообщает пресс-служба НАБУ.

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Ранее Венедиктова подтвердила, что получила от бюро проект подозрения нардепу из Слуги народа Александру Юрченко.

В заявлении уточняется, что бюро получило информацию о вероятной преступной деятельности летом 2020 года. Позднее детектив "под прикрытием" выяснил, что к делу причастен народный депутат.

НАБУ утверждает, что он в завуалированной форме попросил предоставить ему через посредника взятку в $13 000 за внесение предложений в законопроект, а также $200 000 для подкупа народных депутатов-членов Комитета.

В середине августа работники НАБУ в рамках следствия передали одному из фигурантов дела первую часть взятки, однако всю сумму передать не удалось. По неуказанным обстоятельствам расследование пришлось остановить.

НАБУ заявляет, что собрало доказательства для подозрения нардепу по нескольким статьям УК: ст.368 (Принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды), ч.4 ст. 27 (Склонение к совершению преступления), ч. 4 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Первый проект подозрения, поданный в Офис генпрокурора 10 сентября, был отклонен. 11 сентября следователи повторно направили в ОГП проект подозрения, справку о собранных доказательствах и материалы уголовного дела. Ответ пока не получен.

10 сентября посреднику, который, по данным НАБУ, является неофициальным помощником народного депутата, объявили подозрение.

Ивана Фищенко. Их подозревают в получении взятки. 13 сентября Украинская правда сообщила, что НАБУ разоблачило помощника нардепа Юрченко

15 сентября бюро опубликовало записи прослушки Юрченко.

15 сентября Венедиктова заявила, что для объявления подозрения недостаточно доказательств.

Станислав Стороженко

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