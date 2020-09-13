НАБУ разоблачило на возможной взятке нардепа из Слуги народа, в ОГП отрицают — УП

Вероятная сумма первой части взятки могла составлять $13 000

Национальное антикоррупционное бюро якобы разоблачило на взятке одного из народных депутатов фракции Слуга народа Александра Юрченко, но пока не задержало его. Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Сегодня утром пост о разоблачении также опубликовал в Facebook ныне внефракционный народный депутат Гео Лерос.

Однако, по его словам, НАБУ уже задержало Александра Юрченко, а до этого — "вело его не один месяц". По словам Лероса, взятка составляла $13 000 из $200 000, которые тот якобы должен был получить за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

В комментарии для УП в Офисе генпрокурора сказали, что "информация носит провокационный характер, и что в ОГП материал не получали", а также, что сообщение о подозрении народным депутатам готовит Генеральный прокурор, а не НАБУ.

В июле 2019 года Александр Юрченко прошел в Верховную Раду по мажоритарному округу № 211.

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Дарья Мостовая

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