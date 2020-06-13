Главы САП и НАБУ показали рекордную взятку в Украине: фото $6 млн наличными

Взятку в сумме $6 млн главам НАБУ и САП предлагали за закрытие уголовного производства по подозрению экс-министра экологии Николая Злочевского в завладении средств и обеспечению его возвращения в Украину. Об этом на брифинге сегодня заявил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.
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"Взятка $6 млн предназначалась за закрытие эпизода по содействию экс-министра экологии в завладении средствами стабилизационного кредита Нацбанка, выданного ОАО Реал Банк", - отметил Сытник.
Назар Холодницкий и Артем Сытник (фото - скриншот видео)
По его словам, по этому эпизоду предъявили подозрение ряду лиц, в том числе и Злочевскому.
"Почему была такая спешка у лиц, которые предлагали неправомерную выгоду? Потому, что завтра у господина Злочевского день рождения. Был план достичь максимального результата, а именно закрыть уголовное производство и обеспечить возвращение Злочевского на территорию Украины", - объяснил Сытник.
Он подчеркнул, что на сегодня задержали три человека. Речь идет о замначальнике главного управления ГФС в Киеве, второй - имеет отношение к компании Burisma, он - доверенное лицо Злочевского, экс-сотруднике фискальной службы, который также является доверенным лицом Злочевского.
Сытник подчеркнул, что это - рекордная взятка в истории Украины.
Он уточнил, что на данный момент первому заместителю начальника управления ГФС объявили подозрение, двум другим задержанным готовят объявить подозрение.
Руководитель САП Назар Холодницкий напомнил, что уголовное производство, в котором фигурирует Злочевский, было приостановлено.
Сейчас проверяется причастность к преступлению работников Офиса генпрокурора.