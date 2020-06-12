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НАБУ и САП заявили, что их руководству принесли взятку в $6 млн: фото

НАБУ и САП заявили, что их руководству принесли взятку в $6 млн: фото - Фото
На месте инцидента (Фото: пресс-служба НАБУ)
12.06.2020, 20:37

По информации НАБУ и САП, руководству антикоррупицонных ведомств принесли взятку в $6 миллионов

Сегодня, 12 июня, детективы Национального антикоррупционного бюро под руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задокументировли факт предоставления взятки в $6 млн. Об этом сообщили в Facebook пресс-службы НАБУ и САП.

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Правоохранители пишут, что взятку принесли директору НАБУ Артему Сытнику и руководителю САП Назару Холодницкому за принятие решения о закрытии уголовного дела.

По их словам, деньги якобы передал бывший высокопоставленный чиновник предыдущей власти при посредничестве своей "правой руки", чиновника управления ГФС в Киеве и других лиц, неправомерной выгоды руководству НАБУ и руководителю САП за принятие решения о закрытии уголовного дела, в которой указанному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

Сообщается, что изъято $6 млн.

Имена подозреваемых не названы. Подробности пообещали рассказать позже, на завтра, 13 июня, 11:00 анонсирован брифинг Сытника и Холодницкого.

На месте инцидента (Фото: пресс-служба НАБУ)

На месте инцидента (Фото: пресс-служба НАБУ)

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Наталия Медведева
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