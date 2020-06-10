В Киеве задержали на взятке $100 000 арбитражного управляющего - СБУ

Иллюстративное фото: pixabay.com

Служба безопасности Украины задержала в Киеве арбитражного управляющего, который, как утверждают оперативники, требовал от частного застройщика взятку $100 000. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Следствие считает, что чиновник хотел от застройщика такую сумму за отказ от иска на отчуждение имущества и приостановку процесса ликвидации предприятия. За эти деньги он обещал не только отозвать иск, но и "решить вопрос" с судьей. Как сообщили в СБУ, взятку мужчина согласился получать частями.

Уточняется, что задержали управляющего в одном из ресторанов Киева после получения $10 000. Ранее правоохранители задокументировали, как чиновник получил $5000.

Открыто дело по ч. 4 ст. 368-4 (подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги) Уголовного кодекса. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

9 июня 2020 года в Киеве на взятке задержали проректора одного из университетов.