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В Киеве задержали на взятке $100 000 арбитражного управляющего - СБУ

В Киеве задержали на взятке $100 000 арбитражного управляющего - СБУ - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
10.06.2020, 10:46

Чиновник якобы требовал деньги от застройщика за отказ от иска на отчуждение имущества

Служба безопасности Украины задержала в Киеве арбитражного управляющего, который, как утверждают оперативники, требовал от частного застройщика взятку $100 000. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Следствие считает, что чиновник хотел от застройщика такую сумму за отказ от иска на отчуждение имущества и приостановку процесса ликвидации предприятия. За эти деньги он обещал не только отозвать иск, но и "решить вопрос" с судьей. Как сообщили в СБУ, взятку мужчина согласился получать частями.

Уточняется, что задержали управляющего в одном из ресторанов Киева после получения $10 000. Ранее правоохранители задокументировали, как чиновник получил $5000.

Открыто дело по ч. 4 ст. 368-4 (подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги) Уголовного кодекса. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

Наталия Софиенко
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