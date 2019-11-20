ГПУ обновила дело Злочевского. И поставила на паузу

Николай Злочевский (Фото: Степан Франко/ЕРА)

Дело экс-министра экологии Николая Злочевского остановлено в связи с розыском последнего. Об этом сегодня на брифинге сообщил генпрокурор Руслан Рябошапка, комментируя заявление Александра Дубинского, что Злочевскому объявлено подозрение.

"Производство по Злочевскому было остановлено в связи с розыском последнего. Производство было возобновлено, изменено подозрение ему, и производство снова остановлено. Фактически ничего не произошло, кроме расширения подозрения господину Злочевскому. Откуда знает Дубинский о том, что происходило во время уголовного расследования - это тоже вопрос", - отметил он.

Уточняя, объявлен ли Злочевский в розыск, Рябошапка сказал: "Да, поэтому дело остановлено".

Он пояснил, что в подозрении была изменена квалификация - на разворовывание госсредств в особо крупных размерах.