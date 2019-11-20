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ГПУ обновила дело Злочевского. И поставила на паузу

ГПУ обновила дело Злочевского. И поставила на паузу - Фото
Николай Злочевский (Фото: Степан Франко/ЕРА)
20.11.2019, 16:50

Уголовные производства могут приостанавливать - такая практика применяется, чтобы не истекало время на проведение следствия

Дело экс-министра экологии Николая Злочевского остановлено в связи с розыском последнего. Об этом сегодня на брифинге сообщил генпрокурор Руслан Рябошапка, комментируя заявление Александра Дубинского, что Злочевскому объявлено подозрение.

"Производство по Злочевскому было остановлено в связи с розыском последнего. Производство было возобновлено, изменено подозрение ему, и производство снова остановлено. Фактически ничего не произошло, кроме расширения подозрения господину Злочевскому. Откуда знает Дубинский о том, что происходило во время уголовного расследования - это тоже вопрос", - отметил он.

Уточняя, объявлен ли Злочевский в розыск, Рябошапка сказал: "Да, поэтому дело остановлено".

Он пояснил, что в подозрении была изменена квалификация - на разворовывание госсредств в особо крупных размерах.

  • Экс-министр фигурирует в деле относительно выдачи чиновниками Минэкологии в 2010-2012 годах разрешений на пользование недрами компаниям, связанными со Злочевским. Экс-министр контролирует компанию Burisma Holdings Limited. 
  • Ранее САП обвинила НАБУ в саботировании дела против Злочевского.
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николай злочевский
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