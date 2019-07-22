Слуга народа побеждает во всех одномандатных округах Киева

Дмитрий Разумков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Выдвиженцы партии Слуга народа побеждают во всех одномандатных округах столицы. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

Комиссия обработала уже более 65,2% протоколов.

В округе 211 побеждает кандидат от Слуги народа Александр Юрченко, в округе 212 - Максим Перебийнис, в округе 213 - Артем Дубнов, в округе 214 - Сергей Швец, в округе 215 - Богдан Яременко, в округе 216 - Леся Забуранная, в округе 217 - Марьяна Безуглая, в округе 218 - Дмитрий Гурин, в округе 219 - Николай Тищенко, в округе 220 - Анна Бондарь, в округе 221 - Анна Пуртова, в округе 222 - Роман Грищук, в округе 223 - Людмила Буймистер.

Как сообщалось ранее, пропрезидентская партия Слуга народа сможет сформировать большинство в Верховной Раде девятого созыва без участия партий-партнеров. Таковы предварительные результаты выборов.