Венедиктова: Доказательств получения взятки нардепом из Слуги народа пока нет

Генпрокурор на данный момент не готова объявлять о подозрении во взяточничестве нардепу Александру Юрченко

Оснований для объявления о подозрении нардепу из Слуги народа Александру Юрченко пока недостаточно, заявила сегодня, 15 сентября, во время выступления в Верховной Раде генпрокурор Ирина Венедиктова.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

НАБУ подозревает нардепа в получении взятки за внесение поправок в законопроект.

По словам Венедиктовой, для объявления подозрения у нее должны быть объективные сведения о том, где, когда и как нардеп обсуждал получение взятки с помощником и как давал ему указания выполнить договоренности с взяткодателем.

На данный момент, заявила Венедиктова, можно считать доказанным только факт обсуждения и принятия предложений по изменениям в закон, и обещания нардепа передать эти предложения юристам.

Без установления факта использования служебного положения для получения взятки и факта ее получения сообщить кому-либо о подозрении в таком преступлении невозможно, подчеркнула Венедиктова.

13 сентября в СМИ появилась информация, что НАБУ якобы разоблачило на взятке помощника Юрченко, но пока не задержало его.

помощника Юрченко, но пока не задержало его. По информации внефракционного нардепа Гео Лероса , НАБУ уже задержало помощника Юрченко, а до этого – "вело его не один месяц". По словам Лероса, взятка составляла $13 000 из $200 000, которые тот якобы должен был получить за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

, НАБУ уже задержало помощника Юрченко, а до этого – "вело его не один месяц". По словам Лероса, взятка составляла $13 000 из $200 000, которые тот якобы должен был получить за законопроект, связанный с бытовыми отходами. В Офисе генпрокурора сказали, что информация носит провокационный характер, и что в ОГП материал не получали.

Вчера, 14 сентября, подробности дела со ссылкой на источники сообщил журналист Юрий Бутусов.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.