НАБУ разоблачило помощника депутата Слуги народа на взятке. Все детали

В Слуге народа заявили, что Юрченко выйдет из фракции "до завершения этого кейса со взятками его помощников"

Народного депутата фракции Слуга народа Александра Юрченко и его помощника Ивана Фищенко НАБУ подозревает в получении взятки за внесение законопроекта. Источники Цензор.Нет сообщили детали расследования. Об этом сообщает в Facebook редактор ЦН Юрий Бутусов.

Нардеп Александр Качура со ссылкой на слова главы фракции СН Давида Арахамии сообщил после сегодняшнего заседания, что Юрченко выйдет из фракции "до завершения этого кейса со взятками его помощников".

По информации Бутусова, НАБУ просит генерального прокурора Ирину Венедиктову выписать подозрение Юрченко – депутату президентской партии Слуга народа, а 9 сентября подозрение предъявлено помощнику этого депутата Ивану Фищенко.

Юрченко был избран от СН по 211-му округу Киева, возглавляет подкомитет по вопросам обращения с бытовыми отходами комитета Верховной Рады по энергетике.

По информации Цензор.Нет, 9 июля 2020 года свидетель по делу – некто В.Демченко, встретился с Фищенко, помощником Юрченко, в ресторане "Веранда на Днепре". Демченко сказал, что он представитель иностранной компании, которая занята переработкой твердых бытовых отходов. Демченко сказал, что для успешных инвестиций и постройки мусороперерабатывающего завода его компания заинтересована во внесении изменений в законодательство Украины, и в получении "зеленого тарифа" (т.е. льготной гарантированой оплаты) на продажу электроэнергии для предприятий, занятых переработкой мусора.

Как сообщает журналист, 27 июля Фищенко организовал встречу с Демченко с Юрченко на предмет внесения правок в законопроект. Юрченко сказал, что готов внести правки в законопроект, которые подготовит Демченко, на определенных условиях. Условия внесения этих правок Демченко должен обсуждать с его Фищенко.

Бутусов пишет, что 2 августа Фищенко сообщил Демченко со своего номера в мессенджере о том, что он должен передать ему $13 000 за внесение указанных правок. На следующий день Демченко ответил Фищенко, что его компания согласна с передачей взятки и просит подтвердить факт внесения правок в законопроект. Через несколько часов Фищенко выслал подтверждение из аппарата Верховной Рады – переданные Демченко правки внесены в законопроект. Юрченко зарегистрировал правки от себя лично в законопроект № 2207-1 "Об управлении отходами" от 04.06.2020.

По данным журналиста, 6 августа генпрокурор открыла уголовное производство по делу №42020000000001458. Таким образом, документирование НАБУ народного депутата стало законным.

Источники Цензор.Нет сообщили, что 7 августа Фищенко и Демченко снова встретились в "Веранде на Днепре", и помощник нардепа получил $13 000.

Бутусов пишет, что 20 августа Юрченко, Фищенко и Демченко провели новую встречу, на которой якобы обсуждался вопрос о поддержке комитетом представленных депутатом правок. Голоса на записях обсуждают, что за поддержку комитета надо передать $200 000. Голос, похожий на голос Юрченко, рассказывает механизм голосования комитета и фракции Слуга народа за такие "коммерческие" правки.

По информации журналиста, передача $200 000 не состоялась – общение депутата Юрченко с Демченко было свернуто по неизвестной причине. Бутусов полагает, что произошла утечка информации.

Он отмечает, что в случае принятия правок Юрченко на комитете, а затем в случае голосования в зале, подозрения во взяточничестве могли быть выдвинуты против всех голосовавших депутатов фракции.

Высший антикоррупционный суд 14 сентября проведет заседание по избранию меры пресечения для Фищенко, и если ВАКС признает улики достаточными, значит, высока вероятность, что генпрокурор подпишет по нему подозрение и Юрченко пойдет за своим помощником.

Бутусов пишет, что Офис президента и сам Владимир Зеленский в полном объеме проинформированы Генпрокуратурой о деле. Однако пока ни президент, ни Офис никаких заявлений не сделали. Даже фракции не сообщили детали дела.

13 сентября СМИ со ссылкой на источники в Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что НАБУ якобы разоблачило на взятке помощника Юрченко, но пока не задержало его.

помощника Юрченко, но пока не задержало его. По информации внефракционного нардепа Гео Лероса , НАБУ уже задержало помощника Юрченко, а до этого – "вело его не один месяц". По словам Лероса, взятка составляла $13 000 из $200 000, которые тот якобы должен был получить за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

, НАБУ уже задержало помощника Юрченко, а до этого – "вело его не один месяц". По словам Лероса, взятка составляла $13 000 из $200 000, которые тот якобы должен был получить за законопроект, связанный с бытовыми отходами. В Офисе генпрокурора сказали, что "информация носит провокационный характер, и что в ОГП материал не получали", а также, что сообщение о подозрении народным депутатам готовит генеральный прокурор, а не НАБУ.

Наталия Медведева

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