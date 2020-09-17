Скандал со взяткой в Слуге народа. Юрченко прибыл на допрос в НАБУ

Нардепу из фракции Слуга народа вручили подозрение

Нардеп из Слуги народа Александр Юрченко прибыл на допрос в Национальное антикоррупционное бюро. Об этом сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов со ссылкой на источники в НАБУ.

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По словам Бутусова, нардепу вручено подозрение от Офиса генпрокурора и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Денис Юдин

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