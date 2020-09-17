Скандал со взяткой в Слуге народа. Юрченко прибыл на допрос в НАБУ
17.09.2020, 15:23
Александр Юрченко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
Нардепу из фракции Слуга народа вручили подозрение
Нардеп из Слуги народа Александр Юрченко прибыл на допрос в Национальное антикоррупционное бюро. Об этом сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов со ссылкой на источники в НАБУ.
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По словам Бутусова, нардепу вручено подозрение от Офиса генпрокурора и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
- 13 сентября стало известно, что НАБУ разоблачило помощника нардепа Юрченко Ивана Фищенко. Их подозревают в получении взятки.
- 15 сентября бюро опубликовало записи прослушки Юрченко.
- В тот же день Юрченко объявил о выходе из фракции Слуга народа.
- 15 сентября Венедиктова заявила, что для объявления подозрения недостаточно доказательств. В тот же день НАБУ призвало генпрокурора подписать подозрение Юрченко.
- Сегодня, 17 сентября, Вендиктова подписала подозрение Юрченко.
- Президент Владимир Зеленский, комментируя скандал, потребовал "показательных посадок прямо сегодня".
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