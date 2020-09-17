Зеленский о скандале с взяткой в Слуге народа: За взяточничество будет очень больно
Президент призвал правоохранительные органы работать системно, а не раз в месяц демонстрировать громкие дела
Президент Владимир Зеленский на фоне скандала с нардепом из Слуги народа Александром Юрченко пообещал, что за взяточничество "будет очень больно", и призвал правоохранительные органы работать системно. Об этом он написал в Facebook.
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Зеленский напомнил своей команде об обещании, что старое коррумпированное время закончится, и исключений не будет.
"Забыли? Так быстро? Почему до сих пор кто-то считает, что лично он может попробовать стать исключением из этого обещания и вести себя настолько нагло? Хочу, чтобы все чиновники, все депутаты внимательно еще раз посмотрели на себя, на свои дела и запомнили – за взяточничество будет очень больно", – заявил президент.
Зеленский также призвал НАБУ, САП и Офис генпрокурора услышать общество и работать быстрее и продуктивнее.
"Не раз в месяц демонстрировать нам громкое дело, а системно, изо дня в день, максимально напрягать свои возможности, показывать результат", – потребовал Зеленский.
- 13 сентября стало известно, что НАБУ разоблачило помощника нардепа Юрченко Ивана Фищенко. Их подозревают в получении взятки.
- 15 сентября бюро опубликовало записи прослушки Юрченко.
- В тот же день Юрченко объявил о выходе из фракции Слуга народа.
- 15 сентября Венедиктова заявила, что для объявления подозрения недостаточно доказательств. В тот же день НАБУ призвало генпрокурора подписать подозрение Юрченко.
- Сегодня, 17 сентября, Вендиктова подписала подозрение Юрченко.
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