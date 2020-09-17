Скандал со взяткой в Слуге народа. Венедиктова подписала подозрение Юрченко
Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение нардепу Александру Юрченко, хотя ранее заявляла о недостаточном количестве доказательств
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала проект подозрения депутату Александру Юрченко, которого НАБУ считает причастным к получению взятки за внесение поправок в законопроект. Об этом в Facebook cообщила Венедиктова.
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"Я приняла решение и, следовательно - одновременно ответственность, подписать нардепу подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения - содержание под стражей", - заявила она.
"Это не только мое право изучать материалы дела, это и моя обязанность, установленная законом, и у меня есть четкое намерения делать это всегда <...> Я не стану ограничивать конституционные права граждан со спецстатусом или без такового, не изучив материалы дела", - заявила Венедиктова, объяснив, почему подозрение Юрченко не было подписано ею ранее.
При этом позавчера Венедиктова говорила, что оснований для объявления подозрения Юрченко пока недостаточно.
- 13 сентября стало известно, что НАБУ разоблачило помощника нардепа Юрченко Ивана Фищенко. Их подозревают в получении взятки.
- 15 сентября бюро опубликовало записи прослушки Юрченко.
- В тот же день Юрченко объявил о выходе из фракции Слуга народа.
- 15 сентября Венедиктова заявила, что для объявления подозрения недостаточно доказательств. В тот же день НАБУ призвало генпрокурора подписать подозрение Юрченко.
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