Нардеп Юрченко заявил о выходе из фракции Слуга народа — Арахамия
15.09.2020, 16:11
Александр Юрченко (Фото: facebook.com/yurchenko211)
Глава фракции Давид Арахамия отметил, что депутаты считают такое решение уместным
Народный депутат Украины Александр Юрченко заявил о выходе из фракции Слуга Народа. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента со ссылкой на заявление главы фракции Давида Арахамии.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В заявлении указано, что Арахамия вместе с фракцией считают такое решение уместным и надеятся, что нардеп будет сотрудничать с представителями Национального антикоррупционного бюро и Офиса генерального прокурора.
В ОП отметили, что президент Владимир Зеленский не потерпит коррупции в любых ее проявлениях, а деятельность антикоррупционной инфраструктуры "обеспечена на 100%".
- 13 сентября Украинская правда сообщила, что НАБУ разоблачило помощника нардепа Юрченко Ивана Фищенко. Его подозревают в получении взятки.
- 15 сентября бюро опубликовало записи прослушки Юрченко.
- 15 сентября генпрокурор Венедиктова заявила, что для объявления подозрения депутату недостаточно доказательств.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии