Нардеп Юрченко заявил о выходе из фракции Слуга народа — Арахамия

Глава фракции Давид Арахамия отметил, что депутаты считают такое решение уместным

Народный депутат Украины Александр Юрченко заявил о выходе из фракции Слуга Народа. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента со ссылкой на заявление главы фракции Давида Арахамии.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В заявлении указано, что Арахамия вместе с фракцией считают такое решение уместным и надеятся, что нардеп будет сотрудничать с представителями Национального антикоррупционного бюро и Офиса генерального прокурора.

В ОП отметили, что президент Владимир Зеленский не потерпит коррупции в любых ее проявлениях, а деятельность антикоррупционной инфраструктуры "обеспечена на 100%".

Ивана Фищенко. Его подозревают в получении взятки. 13 сентября Украинская правда сообщила, что НАБУ разоблачило помощника нардепа Юрченко

15 сентября бюро опубликовало записи прослушки Юрченко.

15 сентября генпрокурор Венедиктова заявила, что для объявления подозрения депутату недостаточно доказательств.

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.