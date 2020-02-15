Зеленский: Не надо называть Украину коррумпированной, это не так

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Президент Владимир Зеленский заявил, что неправильно называть Украину коррумпированной страной, сегодня, по его мнению, это уже не так. Об этом Зеленский сказал, отвечая на вопросы журналистов в рамках 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщает пресс-служба ОП.

"Когда я встречался с президентом США Дональдом Трампом, он отмечал, что в предыдущие годы наша страна была коррумпированной. И я сказал ему, что мы боремся с коррупцией каждый день. Но, пожалуйста, прекратите говорить, что Украина является коррумпированной страной. Потому что с сегодняшнего дня это уже неправда", - сказал Зеленский.

По словам президента, никто из его команды "ничего не украл".

"Посмотрите на нашу команду - там есть разные люди. Что мы украли? Все деньги, которые у меня есть, я заработал своим талантом. И у нас теперь новая команда, и никто из нас ничего не украл у правительства, у налогоплательщиков. Мы платили налоги", - сказал он.

В пресс-службе ОП слова президента интерпретировали так: "В Украине продолжается борьба с коррупцией, потому упоминание о нашем государстве исключительно как о коррумпированном - ложные и безосновательные, подчеркивает президент Владимир Зеленский".

Также в ОП отметили, что, по их мнению, Украину считали коррумпированной страной ранее, но не сейчас. "Владимир Зеленский отметил, что власть пытается изменить негативный имидж Украины, которую считали коррумпированной страной", - говорится в сообщении ОП.

Согласно проведенному в декабре 2019 г опросу фонда Деминициативы имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова, украинцы считают главной проблемой, которая больше всего мешает развитию страны, коррупцию (69%).

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