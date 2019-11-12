Задержание чиновницы ОП. В деле фигурирует экс-замминистра

Светлана Кондзеля (фото - facebook.com/sinatle.december)

В САП сообщили о разоблачении преступной группы с участием сотрудницы Офиса президента. Участники группы якобы вымогали у физического лица $300000 за содействие в назначении на руководящую должность в НАК Нафтогаз Украины. Об этом сообщает пресс-служба САП.

"Руководительница одного из главных департаментов ОП, ее сообщница – экс-заместитель министра культуры (2011 г) и другие участники группировки задержаны в соответствии со ст.208 УПК сразу после получения первого транша неправомерной выгоды в сумме $150000", - сказано в сообщении.

К следственным действиям привлечены сотрудники СБУ.

Ранее сегодня стало известно о задержании НАБУ директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента Светланы Кондзели.

По данным источника LIGA.net, ее подозревают в мошенничестве. Кондзеля якобы просила $150000 за содействие в назначении заместителя главы правления НАК Нафтогаз Украины.